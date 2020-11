Vuurwerk vervoeren mag binnenkort ook niet meer

Vuurwerk afsteken mag dit jaar niet en het verkopen is eveneens uit den boze. Het vervoeren is nog wél toegestaan, maar ook daar gaat een streep door. Minister Ferd Grapperhaus zegt te werken aan het juridische kader om dat mogelijk te maken.

Als het verbod er door is, kan iedereen die op enige wijze vuurwerk vervoert worden bestraft. Het is een nieuwe maatregel om in aanloop naar de jaarwisseling handhaving van de regels mogelijk te maken en mensen ervan te weerhouden toch vuurwerk aan te schaffen. Op dit moment is het nog toegestaan vuurwerk te vervoeren en maximaal 25 kilo vuurwerk in bezit te hebben. Het daadwerkelijk afsteken mag - zoals het er nu voorstaat - pas eind volgend jaar.

Geen verbod op bezit

Verschillende burgemeesters riepen recent al op om het bezit van vuurwerk strafbaar te stellen. In hun ogen was het vuurwerkverbod anders niet te handhaven. Mensen zouden zich bij controles namelijk kunnen verweren met de opmerking dat ze het niet van plan zijn af te steken - en dan staan boa's en handhavers machteloos. Minister Grapperhaus zegt dat zo'n verbod juridisch gezien lastig te regelen is.



Het vuurwerkverbod voor 2020 is er met name gekomen om de druk op ziekenhuizen te verlichten. Als zij niet de zorg hebben voor vuurwerkslachtoffers, blijven ze volop beschikbaar voor de reguliere zorg en zorg voor coronapatiënten.

Zie ook: Weer vuurwerkoverlast in Arnhemse wijk: vijf aanhoudingen en mogelijk schot gelost