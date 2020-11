Jonge ballerina's schrikken van schietpartij: 'Je ziet toch brandweermannen met lijkzakken'

On Y Danse zit aan de Cronjéstraat, waar kunsthandelaar Herman B. werd neergeschoten. "Niemand hoorde schoten, ook de buren niet", vertelt danslerares Mischa Boom. Ze legde de balletles pas stil bij het horen van sirenes, waarna ze naar buiten rende. "Ik dacht misschien kan ik eerste hulp verlenen."

Bij het zien van alle hulpdiensten, van de brandweer tot politie, stuurde ze snel de ballerina's die achter haar aan kwamen terug naar de studio. Het gaat om kinderen van rond de 8 jaar.

Brandweer met lijkzakken

Ze denkt dat de kinderen weinig hebben gezien, omdat er al snel schermen rondom het slachtoffer werden geplaatst. "Voor jonge kinderen kan dit een traumatische ervaring zijn dus ik wilde vooral goed handelen," legt Boom uit. "Je ziet toch brandweermannen lopen met lijkzakken".

Kinderen vroegen zich volgens haar af of er iemand was overleden. "Ik heb gezegd dat er een ongeluk is gebeurd."

De auto van Herman B. viel al op in de wijk

De jeep waar Herman vrijdag rondjes in reed, was door buurtbewoners al eerder in de ochtend gesignaleerd. In de middag parkeerde Herman B. zijn auto op een verhoogde stoep bij de bushalte. "Daar staat nooit iemand, bovendien waren er parkeerplekken vrij", zegt de danslerares. "Op zo'n verhoging staan kan je alléén met zo'n jeep."

Uiteindelijk wordt Herman B. daar na een schietpartij zwaargewond aangetroffen. "We hadden de muziek vrij hard aan staan, dus pas bij het horen van de sirenes kregen we door dat er iets goed mis was." De buurtbewoners denken dat er met een demper is geschoten, omdat niemand schoten hoorde.

Kinderen terug naar ouders

Het schietincident gebeurde tegen het einde van de balletles. "Ik heb gewacht tot de schermen geplaatst waren om ervoor te zorgen dat de kinderen weinig meekregen." Zelf zag de danslerares nog dat Herman B. gereanimeerd werd. "De telefoon ging continu af", vertelt Boom. "Allemaal bezorgde ouders die bellen wat er toch aan de hand is."

De straat was op dat moment afgezet door de politie. Dat zorgde volgens haar even voor paniek bij de kinderen, omdat ze niet snel terug naar hun ouders konden.

Ook kwam de volgende groep er al aan om te dansen. Boom besloot de nieuwe groep met oudere kinderen zelfstandig te laten starten. Vervolgens liep de danslerares zelf met de jonge kinderen rustig naar de ouders, die stonden te wachten bij het politielint.

"Ik heb de ouders in een WhatsApp-groep een spraakbericht gestuurd." In dat bericht vertelde Boom de ouders wat er is gebeurd.

Boom woont zelf al 35 jaar boven de balletschool. "Je verwacht niet dat het hier in deze nette wijk waar ook gezinnen wonen, iemand op klaarlichte dag bij een schietpartij zo om het leven komt."

