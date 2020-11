Politiemacht houdt Arnhemse wijk onder controle: 'Wacht maar tot ze weg zijn'

"Maar wacht maar tot ze weg zijn", fluistert een van de jongeren die zich in vele groepjes op straat ophouden ons toe. "Hun dienst zit er een keer op. Wij hebben de tijd." Die ME wil je niet in je nek hebben, weet hij. "Dan ga je wel rennen."

Overal waar je kijkt zie je politie: in busjes, auto's, op de fiets of postend op straat. Inkomend verkeer wordt aan de rand van de wijk gecontroleerd. Her en der klinkt soms een knal of zie je een flits, maar het lijkt niet op de oorlogssituatie die het volgens een jongedame de voorgaande dag was. "De hitte kwam door mijn raam naar binnen. Ik heb drie keer 112 gebeld, maar ze kwamen niet."

'Wordt ons van alles verboden'

Toch stuit ook deze massale opkomst op weerstand. "Laat ze de pedofielen en kinderverkrachters de wijk uitjagen", is een veelgehoorde uitspraak die elkaar kennelijk nagepraat wordt.

NVU-leider Constant Kusters heeft wel begrip voor de 'ludieke actie' van zijn wijkgenoten als protest tegen het vuurwerkverbod, al wijst hij de brandstichtingen en het vuurwerk gooien naar mensen af. "We moeten toch kenbaar maken dat we het niet eens zijn met wat er gebeurt. We leven in een tijd waarin ons van alles verboden wordt."

'Leven niet in Noord-Korea'

Volgens Kusters is dit een dikke middelvinger naar burgemeester Ahmed Marcouch die wil laten zien 'dat hij dit varkentje wel even zal wassen'. "Die moet meer in gesprek gaan met mensen in plaats van alles te verbieden. We leven hier niet in Noord-Korea of de DDR. Mensen pikken het niet meer."

Hoe harder er wordt opgetreden, hoe erger het wordt, meent Kusters. "Politie zien ze hier als indringers. Dat is olie op het vuur. Het is een prestigestrijd geworden. Ik begrijp de woede in de wijk wel."

'Lijken weer van die tokkies'

Toch baalt een van de meisjes in de rondhangende groepen van de manier waarop haar wijk al dagen het nieuws beheerst. "Nu lijken we weer van die tokkies, terwijl het hier meestal best gezellig is."

Later op de avond meldt een videocorrespondent 'zeker twee aanhoudingen'. Er werd weer vuurwerk op straat gegooid, vermoedelijk cobra's.

Ondertussen begint ook de Arnhemse politiek zich met de kwestie te bemoeien. De SP wil een debat. De partij constateert dat de politie zwaar onder druk staat. "En dan moet de jaarwisseling nog beginnen." De VVD wil van de burgemeester weten wat hij nodig heeft om ervoor te zorgen dat de situatie zo snel mogelijk onder controle is.

