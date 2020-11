Er komt deze jaarwisseling geen landelijk verbod op carbidschieten. Dat hebben de 25 veiligheidsregio's maandagavond na overleg met minister Ferd Grapperhaus besloten. Dat is goed nieuws voor liefhebbers in onder meer de Achterhoek, waar carbidschieten al sinds jaar en dag een traditie is met de jaarwisseling.

Nadat het kabinet een vuurverbod instelde, ontstond er een run op carbid. In diverse gemeenten door heel Nederland werd het schieten daarom lokaal verboden om gevaarlijke situaties tegen te gaan. Een landelijk verbod gaat er echter niet komen.

In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land is verboden, zegt voorzitter Hubert Bruls van het veiligheidsberaad over het besluit om geen landelijk verbod in te stellen. "In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken", aldus de burgemeester van Nijmegen.

In Gelderland zijn burgemeesters verdeeld als het gaat om een (lokaal) verbod op het geknal met carbid. Waar de burgemeester van Brummen wel wat voor een verbod voelde, wilde de burgervader van Aalten juist kijken of het mogelijk is om met dertig man samen te kunnen knallen.

'Maar één jaar'

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) hoopt dat het uitblijven van een verbod niet leidt tot een verdere run op carbid. "Carbid is geen alternatief vuurwerk."

Hij doet daarom een moreel appèl op mensen. "We doen dit maar een jaar, alleen om de zorg te ontlasten."

