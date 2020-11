Goedkope kaartjes Lochemse schouwburg in ruil voor steun?

"Er gaat veel gemeenschapsgeld naar deze voorziening, maar we willen wel wat sturen in wat de schouwburg met het gemeenschapsgeld gaat doen", legt Linda Sanders van GroenLinks uit. We willen dat mensen die niet zo veel geld te besteden hebben ook de kans krijgen om naar de schouwburg te gaan en we denken bijvoorbeeld aan vrijkaartjes."

Andere fracties vinden het een positief idee. "In het verleden heeft de schouwburg ook een actie gehad met een middelbare school. Die konden voor vijf euro een kaartje kopen. Het lijkt ons een goed plan", aldus het CDA.

Crowdfunding

Ook oppert GroenLinks om crowdfunding in te zetten, twee weken geleden werd een motie door die partij ingediend, maar ook weer ingetrokken. Bij de andere partijen is er weinig enthousiasme. "De schouwburg heeft ons eerder gezegd dat er wel iets geprobeerd is", zegt Lex de Goede van Meedenken met Lochem. "Maar dat leverde minimaal iets op. Wij vinden dat we de schouwburg hier niet mee lastig moeten vallen omdat het niet gaat bereiken wat we beogen."

Grootste partij kritisch

Naast de reguliere subsidie en coronasteun heeft de schouwburg ook geld nodig voor een nieuwe trekkenwand. Die trekkenwand kost € 375.000 euro. De vervanging van de trekkenwand is nodig omdat de huidige installatie niet meer voldoet. Als er geen nieuwe trekkenwand komen, dan kan het podium niet meer gebruikt worden. Een trekkenwand is een theaterinstallatie.

In totaal is de gemeente - als het geld beschikbaar komt - bijna zeven ton kwijt. De grootste partij - GemeenteBelangen Lochem - staat niet te springen om geld uit te geven. "We zijn kritisch. De trekkenwand wordt al een aantal jaar genoemd. Waarom staat het niet in de eigen begroting van de schouwburg", vraagt Arjan Boeijink zich af.

Andere partijen vinden dat schouwburg een belangrijke maatschappelijke functie heeft. Over twee weken moet de gemeenteraad een besluit nemen.