NEC'ers koesteren zege op Jong AZ

De man van de 0-1, Ayman Sellouf, genoot er enorm van en had een fraai dansje na zijn doelpunt. "Ja, dat waren we eigenlijk al weken van plan, maar het kwam er niet van. Maar toen kwam Souffian El Karouani op mij af en deden we het toch maar. Het komt van een Engelse YouTuber af. Mason Mount heeft het ook gedaan. Maar hij deed het wat beter. Ik kan eigenlijk helemaal niet dansen", lachte de doelpuntenmaker. "Ik heb geprobeerd mijn eigen spel te spelen nu ik er eindelijk weer in stond. Ik kijk ook nooit zo naar de tegenstander, we moeten geloven in onze eigen kracht."

Meer mogen maken

"Nee, geen reden om de polonaise te lopen", vond aanvoerder Rens van Eijden. "Dan hadden we de vorige twee wedstrijden ook moeten winnen. Maar we mogen wel tevreden zijn. We hadden wat recht te zetten. We wisten dat hier ruimte zou liggen en daar hebben we goed gebruik van gemaakt. We hadden er alleen nog meer mogen maken."

Aanvoerder Rens van Eijden Foto: Omroep Gelderland

De aanvoerder kreeg een gele kaart waar hij van baalde. "Ja, die werd me aangenaaid. En daarna probeerde Ferdy Druijf het nog een keer om mij rood te bezorgen. Hij duikelde, maar dat kan zomaar verkeerd uitpakken voor mij, want hier is geen VAR. Hij kwam lachend naar mij toe."

Goed druk gezet

Trainer Rogier Meijer genoot van de teamprestatie. "Het spel aan de bal en verdedigend was prima vanavond. We hebben ook veel energie gelegd in het druk zetten en dan licht ik Janga er speciaal even uit, die deed dat vaak in zijn eentje. We hebben de ruimte die er lag heel goed benut. Die goal van Sellouf was daar een voorbeeld van. Mooi voor Ayman, die zat er al een tijdje tegenaan te hikken."

De tevreden trainer Foto: Omroep Gelderland

Aanhaken bij de top

NEC kan nu weer wat meer omhoog kijken. "We kunnen nu misschien weer aanhaken bij de top. Daarom baalden we ook stevig van die laatste twee wedstrijden. Deze overwinning is mentaal heel belangrijk. Ik weet niet of het feest wordt op de terugreis. Dat we met twee bussen rijden, is ook niet bevorderlijk voor de feeststemming. En die jonge jongens zijn sowieso vrij rustig. Maar we genieten er wel even van en dan weer de focus op de volgende wedstrijd tegen MVV."