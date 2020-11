Zelhemse ezels spelen hoofdrol in nieuw kinderboekje

Zaterdag zijn Seppe (bijna 1) en Bor (1) bij Ingeborg op de boerderij. Ze spelen binnen, maar als ze naar buiten kunnen dan begint de pret pas echt. Buiten staan vier ezels, kippen, konijnen en hond Moos. De kinderen vinden het heel erg leuk om de dieren eten te geven en te aaien. Al moeten ze wel eerst even over een drempeltje heen. "Hier, kom maar Bor, aai Olle maar". Het duurt maar even of een grote glimlacht verschijnt op zijn gezicht.

400 boeken in voorverkoop

De dieren spelen vanaf deze week de hoofdrol in een kinderboekenreeks 'Olle en Knoet'. "Het zijn de namen van twee van onze ezels", lacht Ingeborg. "En ik heb voor die namen gekozen omdat ze het leukste zijn."

De schattige tekeningen worden gemaakt door een vriend van Ingeborg, Rogier Bertens. Ingeborg schrijft de verhalen zelf en daar heeft ze helemaal geen moeite mee. "Nee het komt vanzelf. Alles speelt zich hier af op de boerderij, daar is echt genoeg te beleven."

Dat het concept aanslaat blijkt wel uit de voorverkoop: "We hebben al meer dan 400 boekjes verkocht van het eerste deel."

Kinderen Zelhemse kinderopvang lopen tussen de dieren Foto: Omroep Gelderland

Olle en Knoet-park

De boekjes zijn pas vanaf deze week te koop, maar daar blijft het niet bij. "We willen zelfs een Olle en Knoet-park", begint Ingeborg. "We hebben contact met iemand van een kinderboerderij uit Winterswijk. Op die kinderboerderij willen we een soort van belevenisparkje maken."

"Zo moeten kinderen bijvoorbeeld kunnen voelen hoe de wol van de verschillende dieren voelt, maar leren ze ook wat de dieren eten. Daarnaast moeten kinderen ook bijvoorbeeld meneer Konijn kunnen helpen met het graven van zijn holen."

Financiële ondersteuning

Reden achter dit idee is dat kinderboerderijen niet super veel geld hebben. Met dit soort initiatieven kunnen ze een kleine vergoeding vragen en kan er toch geld binnen stromen. "En hopelijk kunnen er dan ook beren van Olle en Knoet verkocht worden."

Volgend jaar moet het park worden aangelegd. "Uiteindelijk hopen we dat er op veel meer kinderboerderijen in Nederland een Olle en Knoet-park komt", glundert Ingeborg. Het boekje is vanaf donderdag online te koop en bij een aantal winkels in de regio.