Veel politie in Arnhemse wijk Geitenkamp , enkele aanhoudingen

Het is al dagen onrustig in de wijk. Zo werd er veel vuurwerk afgestoken. Zondagavond gooiden jongeren met nitraten, strijkers, cobra's en ander zwaar vuurwerk op de Schuttersbergweg. Buurtbewoners reageerden kritisch: zij wilden weten waarom er niet meer politie aanwezig was.

Burgemeester Ahmed Marcouch zei maandag dat de politie er wel degelijk was én er zal zijn. Maandagavond staan er in de wijk veel agenten, ook staan er politiebusjes op meerdere plekken in en rondom de wijk.

Enkele aanhoudingen

Voertuigen in de wijk worden staande gehouden en gecontroleerd op vuurwerk, meldt een verslaggever in de wijk. Later op de avond werden er opnieuw enkele aanhoudingen verricht voor het afsteken van vuurwerk.

Zo zag het er maandagavond uit op de Geitenkamp:

Zie ook: Marcouch over onrust Geitenkamp: 'De politie was en is er wel'