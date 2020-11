Duizend leerlingen Duivense school krijgen thuis les

Leerlingen van het Candea College op de locatie Eltensestraat in Duiven krijgen vanaf dinsdag twee weken lang thuis digitaal les. Volgens rector Leon Lucas is het op de locatie organisatorisch niet meer vol te houden om zowel onderwijs op afstand en onderwijs op de locatie tegelijkertijd te geven.

Zo'n duizend leerlingen volgen mavo en vmbo op die locatie van het Candea College. De rector geeft aan dat corona de reden is voor het besluit, maar niet enkel vanwege de hoeveelheid besmettingen. "Om gezondheidsredenen was het niet nodig geweest", vertelt Lucas, die aangeeft nauw contact met de GGD te hebben. "Maar we hebben zoveel afwezigen dat we niet én afstandsonderwijs en live onderwijs kunnen geven."

Er komt wel corona voor volgens de rector, zo was één klas op maandag al volledig thuis vanwege minimaal acht besmettingen, maar ook de verplichte quarantaine zorgt voor een versnippering op de locatie. Vandaar dat het schoolbestuur maandagmiddag heeft besloten de leerlingen vanaf dinsdag tot en met vrijdag 4 december thuis te houden.

Geen problemen

Lucas verwacht dat de oplossing verlichting biedt. "We hebben het eerder gezien toen we klassen thuis lieten werken", aldus de rector. "Een paar dagen liepen de besmettingen door en daarna liep het af." Hij voorziet tevens geen problemen op het technische vlak. "We hebben dit voor de zomervakantie gedaan op grote schaal en dat is goed verlopen."

Het Candea College heeft nog een andere locatie, waar de leerlingen wel nog gewoon moeten komen. "Daar doe de situatie zich niet voor en is er geen reden om afstandsonderwijs te gaan geven", vertelt de rector. "En dan heeft fysiek onderwijs de voorkeur."