Geen coronageboortegolf in de Achterhoek

“We zien zelfs ook plaatsen waar het aantal geboortes aan het krimpen is, zoals in Ulft en Dinxperlo”, geeft verloskundige Kirsten Schatorjé-Kok van praktijk NONA aan. De krimp in deze plaatsen, maar ook in Borculo en Neede zou volgens de praktijk te maken kunnen hebben met jongeren die wegtrekken. Door het wegtrekken van jongeren daalt het aantal geboortes in deze regio de laatste vijf jaar fors. Steden als Doetinchem en Winterswijk zien dat er geen sprake is van een krimp, omdat de jongeren juist daarnaartoe trekken. “In Winterswijk is er zelfs sprake van een behoorlijke toename”, ziet de verloskundige. “Er zijn daar voor in januari dertig procent meer aanvragen dan normaal, terwijl het in Doetinchem vrij stabiel blijft.”



De verloskundigenpraktijk uit Doetinchem merkt wel verschillen ten opzichte van de eerste coronagolf. “Wij zagen toen de hoeveelheid thuisbevallingen flink toenemen. Mensen deden dat om niet naar het ziekenhuis te hoeven komen, maar gelukkig zien we dat die angst weg is”, zegt Schatorjé-Kok opgelucht.

