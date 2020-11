Vermoorde Herman B. 'wist dat hij niet oud zou worden'

B. kwam afgelopen vrijdag om het leven nadat hij in zijn Jeep was beschoten aan de Arnhemse Cronjéstraat. Incassobaas Cees J. is mogelijk de dader. Daarna zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd in zijn pand aan de Jansbinnensingel, na eerder op de dag een 74-jarige man in Amersfoort te hebben omgebracht. Het zou gaan om een financieel conflict.

Zandvliet deed geregeld zaken met B. Hij zegt regelmatig te hebben moeten wachten op zijn geld. Maar op andere momenten betaalde B. weer wel op tijd, dus hield hij de ‘scheve’ relatie maar in stand.

'Heftig leven'

"Het was een heftig leven dat Herman leidde", weet Zandvliet. "Ik nam een kunstvriend een keer mee naar Laren en die moest overgeven toen we weer buiten kwamen. Zo spannend vond hij het daar."

“Herman was iemand die altijd veel praatte, en non-stop verhalen vertelde over zichzelf", vervolgt Zandvliet. "Wel heel kenmerkend: als het ging over de conflicten die Herman had, dan plaatste hij zichzelf altijd in de slachtofferrol."

'Kwam de verkeerde tegen'

Op zijn Facebook-pagina beticht een kunstboekenuitgever B. ervan dat hij werk van een bekende kunstenaar thuis in Laren aan de muur heeft hangen, zonder het betaald te hebben. "Dat schilderij hangt hier met een grote ketting eromheen", schrijft B. vol bravoure. Een vrouw heeft daar dit weekeinde een reactie onder geplaatst: "Maar nu kwam je de verkeerde tegen."

B. zat ook in andere handeltjes. Zo had hij een onderneming opgezet in seksartikelen en liep hij meubelmarkten af. Ook heeft hij in het verleden vastgezeten voor belastingontduiking, vertelde hij aan Zandvliet. Na een periode in Haarlem verhuisde hij naar Laren, waar hij een woning vol zette met kunstartikelen. "Zelf kon hij artistiek gezien niks", zegt Zandvliet.

'Veel zal onduidelijk blijven'

Voor zijn advocaat David Nieuwenhuis staat nog niet vast dat J. 'gedaan heeft wat allemaal gesuggereerd wordt'. "En zoals het er nu naar uitziet zal een rechter zich daar ook niet over uitspreken", verwijst de raadsman naar het feit dat zijn cliënt overleden is. "Dus ik vrees dat het allemaal heel onduidelijk blijft."

Nieuwenhuis noemt J. een intrigerende en geestige man. "Altijd erg aardig en sociaal. Een bourgondisch type."

'Dan werd er kennelijk betaald'

Hoe hij de bedrijfsvoering van zijn incassobureau precies inrichtte, weet Nieuwenhuis niet. "Maar zover mij bekend, ging dat allemaal op een normale manier: sommatiebrief en als dat niet hielp, gingen ze er langs. Dan werd er kennelijk wel betaald. Het is mij niet bekend dat daarbij de wet werd overschreden. Het heeft in elk geval nooit geleid tot de verdenking van een strafbaar feit waarna ik hem moest bijstaan."

Van conflicten die J. had, zegt Nieuwenhuis niets te weten. "Er was ook nooit sprake van geweldsmisdrijven. Ik was hier dan ook wel hoogst verbaasd door."

Was J. een crimineel?

Was J. een crimineel? "Dat is een goede vraag. Maar zolang ik hem bijsta, is hij nergens voor veroordeeld. Dus in die zin zou ik zeggen dat hij geen crimineel is." En de lopende strafzaak voor de hennepplantage, waar vorige week het hoger beroep voor zou dienen gaat 'ook het archief in'. "Als de verdachte doodgaat, houdt die op."

Had dit voorkomen kunnen worden? "Dat denk ik niet. Ik zou niet weten hoe", besluit Nieuwenhuis.

Een kok van een restaurant waar J. vaak kwam, zag hem de drie dagen voor zijn dood telkens door de stad lopen. "Achteraf vind ik dat wel heel toevallig." Maar wat dan precies betekent, kan hij ook niet duiden. Volgens hem was J. een gesloten man. "Nu denk ik bij mezelf: potverdomme wat heeft jou allemaal beziggehouden."

