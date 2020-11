Huurders Nijkerk twijfelen sterk aan inzet burgemeester

Bewoners rondom winkelcentrum Paasbos in Nijkerk zijn het al lange tijd spuugzat. Ze worden geïntimideerd en er is veel overlast. Jongeren klimmen 's nachts op daken van de seniorenwoningen, er is harde muziek, er wordt gedeald en er zijn mishandelingen. De huurdersorganisatie Nijkerk die de klachten inventariseert en al maanden in gesprek is met de gemeente twijfelt over de inzet van de burgemeester en zijn ambtenaren.

Op 20 juli 2020 schreef Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) een open klachtenbrief naar burgemeester Renkema over deze situatie. Sindsdien is HON in gesprek met medewerkers van de gemeente Nijkerk, om tot een oplossing te komen voor de overlast. De gemeente zei onlangs tegen de gemeenteraad dat achter de schermen hard wordt gewerkt, maar de bewoners hebben alleen gemerkt dat er een klein beetje groen is gesnoeid. De huurdersorganisatie trekt nu aan de bel. Zij vinden dat de gemeente beter haar best had kunnen doen in de afgelopen maanden.

Huurders willen in ieder geval een Mosquito

In de laatste raadsvergadering steunde de voltallige gemeenteraad een motie van CDA en VVD waarin ze de gemeente opriepen een stapje harder te lopen. In die vergadering gaf Renkema ook toe dat erbij de handhaving door de coronamaatregelen op dit moment beperkte capaciteit is. De huurdersorganisatie heeft de gemeente de suggestie gedaan om een beveiligingsbedrijf in te schakelen. Daarnaast zou de HON graag zien dat er een Mosquito wordt geplaatst. Dat is een apparaat dat een hoge pieptoon afgeeft die alleen door jongeren te horen is.