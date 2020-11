Cadeau uit Vaassen

Dan is de verjaardagskalender van Daams’ Molen een goed idee.Door de corona-crisis heeft Daams’ Molen helaas niet haar jubileum kunnen vieren dat zij verdiende. Ook door het afblazen van de festiviteiten is de speciaal voor dit jubileum gemaakt verjaardagskalender niet veel over de toonbank gegaan in de molen. Maar wellicht dat u als bedrijf, winkel of particulier dit bij een kerstpakketje kunt voegen?Deze kleurrijke kalender staat garant voor jarenlang plezier en gemak. Hij is gemaakt door de kinderen van de basisscholen in Vaassen t.g.v. het 150 jarig jubileum. Geseald en wel te bestellen voor slechts € 4,00 via info@daamsmolen.nl.In overleg direct afhalen en betalen bij de molenaars of vanaf 5 stuks aan de Julianalaan 13. Zie ook: www.daamsmolen.nl Dan is de verjaardagskalender van Daams’ Molen een goed idee.Door de corona-crisis heeft Daams’ Molen helaas niet haar jubileum kunnen vieren dat zij verdiende. Ook door het afblazen van de festiviteiten is de speciaal voor dit jubileum gemaakt verjaardagskalender niet veel over de toonbank gegaan in de molen. Maar wellicht dat u als bedrijf, winkel of particulier dit bij een kerstpakketje kunt voegen?Deze kleurrijke kalender staat garant voor jarenlang plezier en gemak. Hij is gemaakt door de kinderen van de basisscholen in Vaassen t.g.v. het 150 jarig jubileum. Geseald en wel te bestellen voor slechts € 4,00 via info@daamsmolen.nl.In overleg direct afhalen en betalen bij de molenaars of vanaf 5 stuks aan de Julianalaan 13. Zie ook: www.daamsmolen.nl

