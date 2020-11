Ook de bouwvakkers zijn blij met dit duurzame huis in Oosterhout

Toen het stel begon met plannen voor hun droomhuis gingen ze nog uit van een traditionele manier van bouwen. Een stenen huis met veel beton. Leonie: "Zoveel mogelijk stenen, want dan is het stevig en dan zal het wel goed zijn". Toch veranderde hun idee omdat ze vanwege hun reislust en vliegvakanties 'iets terug willen doen'. "Eigenlijk zijn we niet van die milieubewuste types. We reizen veel, maar we houden wel van de natuur. Als je iets kunt bijdragen in deze tijd, dan is het raar als je het niet doet", meldt Henk. Groene Koppen-presentator Harm Edens bezoekt het stel op de bouwplaats.

Bouwers zijn blij met duurzaam bouwen

Henk gaat eigenlijk iedere dag wel even kijken hoe het erbij staat met hun duurzame villa. Hij houdt graag een vinger aan de pols. Het pand in de nieuwe wijk Park Waaijenstein is nog volop in ontwikkeling. Er is vooral veel hout en lichtgewicht staal te zien. En daar worden de bouwers ook blij van. Geen gesjouw met stenen en ander zwaar materiaal en toch ecologisch verantwoord. De aannemer werkt sinds vijf jaar alleen nog op deze manier. En het vervoer van materialen, dat blijft ook uitermate beperkt. Minder vrachtwagen-kilometers en minder, want ook lichter transport.

Duurzaam hoeft niet per se 'duurkoop' te zijn

En Leonie en Henk die komen er tijdens hun voorbereiding ook achter dat duurzaam helemaal niet duur hoeft te zijn. Leonie: "Het voelt fantastisch. Hoe meer we er ons in verdiepten, hoe meer we er achter kwamen dat dit een veel mooiere manier van bouwen is. En we denken ook dat het leven in dit huis veel aangenamer is dan het leven in een traditionele woning."

De twee leerden ook dat bij steenbouw 80 procent van het verwarmen in de muren gaat zitten. In dit huis van hout, aluminium en staal is de schil is minder dik en verwarm je niet de wanden maar juist de binnenruimte van de woning. Als alle groene ingrepen zijn gedaan, denkt het stel uiteindelijk goedkoper uit te zijn dan wanneer ze voor een standaard stenen huis zouden hebben gekozen.

