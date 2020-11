Bieb Garderen weer open: 'Hopelijk voor lang'

Aanjager Sandra Mouw zet nog snel wat boeken recht. Ze is járen bezig geweest om een kleine bibliotheek in haar dorp van de grond te krijgen. En toen geld van de gemeente Barneveld alsmaar uitbleef, is een groep vrijwilligers op eigen kracht een bibliotheek met tweedehands boeken begonnen. "Ik ben er heel trots op", zegt ze.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Twaalf jaar geleden verdween de bibliotheek-bus uit het dorp. En na lange tijd biebloos te zijn geweest, was het vorige maand dan eindelijk zover: de deuren van de Garderse bibliotheek in dorpshuis de Wardborg gingen open.

Maar de leesvreugde was van korte duur, want na een paar dagen moesten de deuren weer dicht. De overheid had namelijk verscherpte maatregelen aangekondigd.

Boekenaanbod uitgebreid

Gelukkig hebben de Garderse vrijwilligers niet stilgezeten. Ze hebben de twee weken sluitingstijd benut om het leesaanbod uit te breiden. Er verschenen verschillende oproepjes om boeken in te leveren, onder meer via Gelderland Helpt. En daar is goed op gereageerd. "We hebben er ongeveer 300 boeken bij gekregen", vertelt Mouw.

Met geld van het Oranjefonds kwamen er twee extra boekenstellingen om al het leesplezier in te kunnen herbergen. In totaal telt de bibliotheek nu 2000 boeken, allemaal tweedehands exemplaren, gedoneerd door de locals. "En nu zijn we weer open, hopelijk voor lang", zegt Mouw.

Vijftig tinten grijs

In Garderen, een dorp binnen de gemeente Barneveld, waren al wel andere bibliotheekinitiatieven, van een kerkgemeenschap en een Christelijke school. Maar die hebben een beperkter aanbod, vertelt Mouw. "Bij ons staan bijvoorbeeld ook boeken van Harry Potter en Vijftig tinten grijs, die zul je daar niet vinden." Daarnaast wijst ze op de streekromans die in de rekken van de kleine bieb staan.

Graag zou ze nog wel wat nieuwere boeken op de planken willen zetten. Want ja, dit zijn allemaal tweedehands boeken en dus wel iets ouder.

Opgevallen bij gemeente

Misschien kan de kleine bibliotheek in Garderen in de toekomst uitbreiden met nieuwe exemplaren. Het initiatief is namelijk ook lokale politici opgevallen. De raad van de gemeente Barneveld wil nu dat het ondersteund wordt. Een motie daarover werd unaniem aangenomen. De Barneveldse bibliotheek krijgt jaarlijks bijna 1 miljoen euro subsidie, daar kan Garderen best van meeprofiteren, is de gedachte.

"Ik vind het heel fijn dat het deurtje vanuit de gemeente weer open staat. Want voor ons gevoel was dat deurtje echt dicht. En dat ze nu tonen dat ze aan ons denken en achter ons staan, vinden wij echt fantastisch."