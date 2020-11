Dankzij het water uit zijn vijver zit Jan Willem er warmpjes bij

Het vijverwater is op dit moment negen graden, vertelt de engineer van papierfabriek Parenco. Hoe kan dit koude water de temperatuur in huis dan aangenaam warm maken? Vlaanderen legt het uit in onderstaande video:

Tekst gaat verder onder de video

De 700 meter lange slang in zijn vijver is aangesloten op een warmtepomp. In de meeste woningen werkt die op lucht, maar de warmtepomp van Vlaanderen is in staat om energie uit water om te zetten in warmte. Daarbij is het belangrijk dat de watertemperatuur zo constant mogelijk is. Vaak wordt bij dit soort systemen daarom een gat geboord van 25 tot 150 meter diep. Omdat dit boren erg duur is, bedacht Jan Willem Vlaanderen dat het systeem ook in zijn vijver zou moeten kunnen werken.

Vijver voor boomkikkers

De vijver is dan ook een stuk groter dan de gemiddelde vijver in een Gelderse achtertuin. De plas was aanvankelijk uitgegraven om de zeldzame boomkikker een leefomgeving te bieden. Over de gehele bodem van de vijver ligt nu de de slang uitgerold met daarin een speciale vloeistof die snel de temperatuur van het vijverwater overneemt. De slang is weggezakt in de bodem. Planten en dieren hebben dus geen last van het systeem.

Op de schuur van Vlaanderen liggen zonnepanelen, waardoor de woning in het buitengebied nu bijna energieneutraal is,. Maar het zal nog vele jaren duren voordat de engineer zijn investering in het verwarmingssysteem terugverdient. Maar geld is voor Jan Willem Vlaanderen dan ook niet de drijfveer.

Hij hoopt met zijn pionierswerk een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld en daarbij ook anderen te inspireren. Vlaanderen beseft dat vijververwarming voor heel weinig mensen is weggelegd. Al is het alleen maar omdat de meeste achtertuinen kleiner zijn dan de vijver die nodig is om het systeem te laten werken.

Groene Koppen op TV Gelderland

Woensdagavond is op TV Gelderland weer een nieuwe aflevering van Groene Koppen te zien. Presentator Harm Edens bezoekt Gelderlanders die zich inzetten voor een duurzamere wereld.

Bekijk hier de hele uitzending: