Rechtbank: opheldering over drone boven Arnhem

De rechtbank in Arnhem wil dat justitie opheldering geeft over de inzet van een drone bij de opsporing van een Arnhemse hennepteler.





De wietkweker stond vrijdag voor de rechter. Een drone met een warmtecamera ontdekte zijn kwekerij januari vorig jaar. In die periode vloog 13 weken lang zo'n onbemand vliegtuigje boven de stad.

Inbreuk op privacy



Advocaat Jori Schadd uit Arnhem die de man bijstaat, is verbaasd over de lange periode dat de drone is ingezet. 'Drones maken zo'n grote inbreuk op de privacy van burgers dat er een wettelijk kader voor moet zijn. En dat ontbreekt. Het betekent dat elke politieagent met een drone mag gaan vliegen. Er zijn nu geen regels of voorwaarden voor.'



De rechter wil dat het Openbaar Ministerie opheldering geeft over hoe vaak de drone is ingezet, wat het doel was en wat er met de beelden gebeurt. De zaak is voor onbepaalde tijd aangehouden.

Offensief tegen woninginbraken



De gemeente Arnhem zei november vorig jaar dat de drones werden ingezet om woninginbraken te voorkomen en te bestrijden. D66 in Arnhem was hier boos over, omdat dit in het geheim gebeurde. Volgens de partij is de privacy geschaad, terwijl het aantal inbraken in de stad niet is gedaald. Het OM liet weten dat het zich terughoudend zal opstellen bij de inzet van drones.

Goede regels nodig



Volgens Rejo Zenger van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom kan de huidige generatie drones nog geen kentekens of gezichten herkennen. De ScanEeagle van Defensie kan dat wel. Als de politie dat soort drones gaat gebruiken, dan moeten daar volgens Zenger goede regels voor komen.



'We moeten daar nu al over nadenken. Het moet niet zo zijn dat de politie er allerlei experimentjes mee gaat doen en de regels zelf gaat oprekken. En dat we dan achteraf dingetjes moeten gaan fiksen. We moeten dat nu al geregeld hebben.'