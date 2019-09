Help de bedreigde plantensoorten

De schubvaren, tongvaren of streepvaren, vaak zul je ze niet meer tegenkomen in de natuur.

Ze staan namelijk op de Rode Lijst: een lijst met 1536 autochtone wilde plantensoorten die in 2012 is opgesteld. Op de lijst staan 37 planten die in 1950 nog wel voorkomen maar nu uitgestorven zijn en 500 planten waarmee het sinds 1950 sterk is achteruit gegaan. Alle plantensoorten op de Rode Lijst zijn beschermd.

Rode lijst-tuin Arnhem

Om deze plantensoorten te helpen kun je bijvoorbeeld in je eigen (stads) tuin planten die op de Rode Lijst staan zaaien. Zo heeft landschapsarchitect Harro de Jong zijn eigen kleine, schaduwrijke stadstuin in Arnhem omgetoverd tot een echte rode lijst-tuin: vooral veel varens die haast uitgestorven zijn vind je in zijn tuin. “De stad is het natuurgebied van de toekomst, met al dat steen en veel schaduw de ideale plek voor bedreigde mossen en varens,” aldus Harro. Dinsdag laat Harro in 'Tuinen van Kleijs' zien hoe je van je eigen tuin een Rode Lijst paradijs kunt maken.