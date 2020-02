Hoogspanningsnet Bommelerwaard aangepakt

Netbeheerder TenneT gaat de hoogspanning in de Bommelerwaard aanpakken, zodat die minder gevoelig wordt voor langdurige storingen.Het gebied is een zogenoemde 'uitloper'.

Dat betekent dat als er een storing is, er niet snel vervangende stroom kan worden geregeld. In 2007 was in de Bommelerwaard een langdurige storing nadat een Apache tegen een mast vloog en ook in 2009 en 2011 waren er grote stroomstoringen in de regio.

Het kan nog jaren duren voordat het stroomnet in de Bommelerwaard is aangepast. Zo moet de technische oplossing nog worden bepaald, moeten er nog aanbestedingen komen en ook moeten er vergunningen worden afgegeven. Volgens een woordvoerder is het moeilijk om in te schatten hoe lang het gaat duren, maar hij houdt rekening met een periode van minstens vijf jaar.



Aanvankelijk geen investering

In Nederland zijn in totaal 82 uitlopers. Maar wat zijn dat precies? Normaal gesproken bevinden hoogspanningsstations zich in kringen, die in verbinding met elkaar staan. Als er dus aan de ene kant van het station een probleem is, dan kan er van de andere kant eenvoudig vervangende stroom komen. Bij een uitloper is dat moeilijker te regelen. In totaal bevindt 29 procent van de Nederlandse stroomafnemers zich achter een uitloper.

Eerder werd besloten dat 11 van die 82 uitlopers zouden worden aangepakt. Daarmee zou het percentage afnemers achter een uitloper afnemen naar 19 procent. Alle uitlopers aanpakken zou te kostbaar worden: simpel gezegd weegt de schade die mogelijk wordt voorkomen dan niet op tegen de investering. Er is een wettelijke richtlijn, die inhoudt dat als meer dan circa 100.000 mensen achter een uitloper wonen, er iets aan moet gebeuren. Om die reden viel het gebied rond Eerbeek eerder buiten de boot.



In 2010 werden er al Kamervragen gesteld vanwege stroomstoringen in de Bommelerwaard. Toen zei de minister dat de Bommelerwaard ook een gebied was waar de investering niet zou lonen. Nu heeft TenneT dus alsnog besloten de Bommelerwaard minder kwetsbaar te maken.