Opnieuw 10 jaar cel geëist voor wurgmoord op ex-vriendin in Zevenaar

Er is ook in hoger beroep 10 jaar cel geëist tegen een man uit het Duitse Elten die zijn ex-vriendin zou hebben vermoord. Ook moet hij van justitie tbs met dwangverpleging krijgen.

Eerder werd de 34-jarige man bij de rechtbank al tot 10 jaar cel en tbs veroordeeld.



De man zou in juli 2013 zijn 32-jarige vriendin in haar woning in Zevenaar hebben gewurgd. Hij bekende dat hij haar had gedood, maar zei dat ze hem met een mes had aangevallen toen hij midden in de nacht spullen kwam halen. De rechtbank vond zijn verhaal ongeloofwaardig.

Opgehangen kat



Tijdens de anderhalf uur dat hij in haar kamer zat, zou hij 3 keer haar keel hebben dichtgeknepen. Bovendien had hij voorbereidingen getroffen. Zo keek hij op Facebook of het zoontje van de vrouw thuis was.

Volgens het Openbaar Ministerie was de man teleurgesteld dat de vrouw de relatie had beëindigd. Hij begon haar te bedreigen en te stalken en hing een van haar katten op.



Zoontje vond dode moeder



De man zou niet hebben kunnen verkroppen dat de vrouw hun relatie had beëindigd. Toen hij de vrouw doodde, was hij onder invloed van alcohol en cocaïne. Hij dacht dat het zoontje niet thuis was, maar daarin vergiste hij zich. Het 7-jarige jongetje vond zijn dode moeder de volgende ochtend in een plas bloed op haar slaapkamer.