Geen 'wauw-gevoel' in Tiel bij flat voor arbeidsmigranten

''Immigranten moeten wonen'', zegt Ed Scheepmaker, voorzitter van de bewonerscommissie van de drie flats tegenover het voormalige winkelcentrum. ''Of het nou Polen zijn of andere mensen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar we verwachten hier een hoop overlast van.''

Handtekeningenactie

Scheepmaker begon een handtekeningenactie, die inmiddels al door 150 huishoudens is ondertekend. In eerste instantie vrezen de bewoners voor parkeer- en verkeersoverlast. Zeker wanneer de renovatie van de even verderop gelegen flat De Batouwe gereed is, verwachten zij dat de druk op de wijk enorm toeneemt. Daarbij zijn de arbeidsmigranten een aparte categorie.

''Ze hebben vaak hun eigen auto én een auto van het bedrijf'', zegt Scheepmaker. ''Ze werken in twee diensten, overdag en 's nachts. Dus dat gaat altijd door. Wat nu al gebeurt, is dat ze toeteren als ze collega's op komen halen, ook 's morgens om vijf uur. Als dat straks met zo veel mensen hier ook gaat gebeuren, dan kunnen onze oudjes hun rust wel vergeten.''



Imago

Een rondvraag in de omgeving van het oude winkelcentrum levert nog veel meer vormen van overlast op die omwonenden zeggen te vrezen. ''Het is ook een imago van Poolse mensen'', zegt Cees van Doorn, directeur van uitzendbureau VDU. ''Het laten slingeren van huisvuil, het dronken langs de straat lopen, in groepjes rondhangen en dergelijke. Dat zijn dingen die we met elkaar kunnen voorkomen.''



'Wauw-gevoel'

Het plan voor Kwadrant is nog in de beginfase. Van Doorn laat een afbeelding zien van een statig appartementengebouw. ''Ik wil echt volwaardige huisvesting op een manier zoals u en ik zouden willen wonen'', zegt hij. ''Dat als mensen komen om hier te werken en je laat zien waar ze mogen gaan wonen, er een wauw-gevoel ontstaat. Die mensen houdt je vast. Die hebben wat te verliezen als ze zich niet zouden gedragen.''

Hoewel het plan dus nog niet ingediend is bij de gemeente, heeft Tiel wel al besloten dat dit soort woongebouwen voor arbeidsmigranten er moet komen. Ook staat de locatie van Kwadrant op een geheime lijst met een paar locaties die mogelijk geschikt zijn voor deze centrale huisvesting.



'Overlast minimaliseren'

Volgens de gemeente gaat dit voor veel minder overlast in de stad zorgen. ''Ik begrijp de zorgen van omwonenden'', zegt burgemeester Hans Beenakker. ''Maar we gaan er echt voor zorgen dat dit een mooi gebouw wordt. Met goede voorzieningen en beheer door conciërges, plus parkeren op eigen terrein waardoor we de overlast kunnen minimaliseren.''

Ook na een gesprek met Van Doorn en de gemeente volharden de bewoners vooralsnog in hun protest. Al heeft voorzitter Scheepmaker niet het idee dat zij veel in te brengen hebben. ''Ik ben bang van niet'', zegt hij. ''Maar we hebben in ieder geval laten merken dat we het er niet mee eens zijn. En dan hopen we maar dat we daar wat mee kunnen bereiken.''

