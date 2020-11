De IJssel ontstond in de vroege middeleeuwen

Tot in de Romeinse tijd was er geen IJssel zoals we die nu kennen. Wel stroomde de Berkel vanaf de tegenwoordige stad Zutphen naar het zuiden. Bij het Doesburg kwam de rivier samen met wat nu de Oude IJssel is en ging de stroom verder naar het zuiden. Bij Arnhem-Meinerswijk kwam het water terecht in de Nederrijn. De Romeinen bouwden daar een castellum waarvan nu de contouren zichtbaar zijn in de uiterwaarden.

De IJssel bij Doesburg. Foto: Omroep Gelderland. Tekst gaat hieronder verder.

Vikingen

Vanaf het jaar 400 zijn de rivieren hun loop langzaam gaan verleggen. De Rijn had meer ruimte nodig om het water af te voeren naar zee en koos het stroomdal van de Berkel en Oude IJssel naar het noorden. Bij Zutphen ontstond een dijkdoorbraak zodat de rivier de weg naar zee verder kon vervolgen. Volgens Michel Groothedde was dat een proces dat een paar eeuwen duurde. “Vanaf het jaar 750 kunnen we zeggen dat de IJssel echt van zuid naar noord stroomde, zoals de rivier dat nu nog steeds doet. In ieder geval konden Vikingen in 882 de IJssel als doorgangsroute gebruiken. In dat jaar plunderden zij de hele vroege Zutphense nederzetting.”

Vikingslachtoffer in Zutphen. Foto: Omroep Gelderland. Tekst gaat hieronder verder.

Grootste verandering in Gelders landschap

De IJssel kwam vanaf de vroege middeleeuwen samen met de Schipbeek ter hoogte van Deventer. De stroom gaat vanaf daar verder naar het noorden tot de monding vlakbij Kampen. Michel Groothedde benadrukt hoe bijzonder het ontstaan van de IJssel is voor de Gelderse geschiedenis, maar ook voor het landschap. “Zonder deze gebeurtenis had Zutphen niet kunnen uitgroeien tot de machtige Hanzestad die het later werd. Het ontstaan van de IJssel is de grootste verandering in het Gelderse landschap van de laatste tweeduizend jaar.”

Michel Groothedde in Zutphen. Foto: Omroep Gelderland. Tekst gaat hieronder verder.

Ridders van Gelre

De Ridders van Gelre belichten vanavond in hun televisieprogramma enkele belangrijke gebeurtenissen uit de vroege middeleeuwen (500 na Chr. – 800 na Chr.) Zij bekijken de mooiste Gelderse grafvondsten uit die periode en bezoeken het kleine openluchtmuseum Erve Eme in Zutphen. Ridders van Gelre over de vroege middeleeuwen is de hele avond te zien bij Omroep Gelderland.