Hier kunt u de slachtoffers van MH17 herdenken

Zaterdagavond om 22.00 worden in Arnhem ballonnen opgelaten bij Hoogte 80. Deelnemers zijn gevraagd een lichtje mee te nemen.



Voor de wedstrijd NEC- Real Sociedad, die zaterdagavond 19.00 uur begint, zal een minuut stilte in acht worden genomen. Clubkaarthouder Pieter Huijbers is één van de slachtoffers van de ramp met MH17.



Ook in Velddriel vindt zaterdagavond een herdenkingsdienst plaats. Om 19.00 uur kunnen mensen in de Sint Martinuskerk de slachtoffers herdenken. Om dezelfde tijd is er een herdenkingsdienst in de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.



Zondaggavond om 19.00 uur vertrekt in Wageningen een stille tocht vanaf het busstation. Deelnemers zijn gevraagd een wit kledingstuk aan te trekken. Na afloop van de tocht is er een minuut stilte en zal de loco-burgemeester Uitdehaag een korte toespraak houden. Daarna is er de mogelijkheid voor mensen om kort te spreken of een gedicht voor te dragen. De avond eindigt met het oplaten van witte ballonnen.



Maandag 28 juli vindt een stille tocht plaats in Culemborg. Het initiatief komt van de 17-jarige Jaimy Kramer. De tocht vertrekt om 20.00 uur bij het oude stadhuis. Deelnemers kunnen bij de Barbarakerk bloemen leggen.