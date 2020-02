Geen buit bij plofkraak op geldautomaat in Doorwerth

Er is donderdag rond 3.30 uur een plofkraak geweest op een geldautomaat in Doorwerth.

Er is niets buitgemaakt.



Het gaat om de automaat van de Rabobank aan de Van der Molenallee in het centrum. Bij de automaat zijn explosieven en een uitgebrande auto gevonden. De daders hebben eerst geprobeerd de geldautomaat te rammen en vervolgens getracht deze op te blazen, maar dat is niet gelukt. Ze hebben de auto in brand gestoken en zijn in een andere, donkerkleurige, auto ervandoor gegaan richting Renkum. Mogelijk gaat het om 3 mannen. De politie is dringend op zoek naar getuigen.



In de nacht van dinsdag op woensdag was er een plofkraak in Ede. Ook daar werden explosieven en een uitgebrande auto gevonden.