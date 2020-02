'Concert in GelreDome voor slachtoffers MH17'

In GelreDome. Op 17 september. Daarover gaat Frank Ong-Alok namens de Stichting Faces of MH17 maandag praten met directeur Hèrald van de Bunt van het Gelderse stadion.

Ong-Alok, die actief is als musicus/componist/gitaarleraar, heeft al met diverse Nederlandse artiesten contact gehad. 'Bijvoorbeeld met Candy Dulfer, Denise Jannah, Jan Akkerman, Ilse de Lange.' Toezeggingen heeft de organisator wel binnen, maar het zijn nog geen definitieve.

Gospelzangers

Daarnaast heeft hij het Metropole Orkest gevraagd. De droom van Ong-Alok is om 1 groot gezamenlijk koor te vormen van 600 tot 1000 mensen. 'Daarbij denk ik vooral aan de inzet van mensen die gospel zingen.'



Hij streeft naar aangepaste muziek, niet al te vrolijk. 'Frans Bauer of Gerard Joling dus niet. Het mag namelijk geen party worden, maar ik wil ook geen mortuariumsfeer. Als de avond doorgaat, draait het immers niet alleen om herdenken. Het is ook belangrijk om de nabestaanden hoop te geven.'

Directeur Van de Bunt is in principe bereid om GelreDome een avond huurvrij ter beschikking te stellen. 'Vanzelfsprekend doen wij graag iets voor de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 en voor de nabestaanden.'



Kritisch

Hij gaat de initiatiefnemer wel kritisch ondervragen of de artiesten inderdaad kunnen komen. Ook wil hij zekerheid over het aantal concertgangers dat Ong-Alok op de been denkt te kunnen brengen. 'Om uit de kosten te komen, zijn er zeker 20.000 bezoekers nodig.'



Ong-Alok vindt dat de muziekwereld stil, te stil, bleef na de ramp. 'De eerste foto's van het neergestorte toestel waren afstandelijke oorlogsbeelden. Maar toen verschenen er foto's van slachtoffers en kwam het dichterbij. Hun broer of buurman had in dat rampvliegtuig kunnen zitten. Of zat er zelfs in.'

Als het concert in GelreDome doorgaat, is een jaarlijkse herdenking met muziek, dans en poëzie de volgende stap.

Foto: Rob Brakel