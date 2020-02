'Vrijdag duidelijkheid voor varkenshouderijen'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft waarschijnlijk vrijdag duidelijkheid over de omvang van de antibiotica-affaire in de varkenshouderij.

Dat zegt LTO Nederland.

Rond die dag komt de uitslag van een groot aantal testen naar buiten. Ongeveer 100 varkenshouderijen in Oost-Nederland zijn op slot gezet, omdat het verboden antibioticum furazolidon is aangetroffen. Het is niet bekend om hoeveel Gelderse bedrijven het gaat, maar vanaf dinsdag worden van 5 Gelderse bedrijven 2500 kalveren afgevoerd, gedood en naar de destructie gebracht.



Furazolidon

Bij de kalveren is de aanwezigheid van furazolidon al eerder aangetoond door de NVWA. Uit onderzoek blijkt dat de kalveren veevoer met het verboden middel hebben gekregen van een bedrijf in Lopik. Volgens de NVWA is er geen gevaar voor de volksgezondheid omdat het om zeer kleine hoeveelheden gaat.

Totdat duidelijk is of het veevoerbedrijf uit Lopik schuld treft, moeten de getroffen kalverhouders de kosten betalen van de onderzoeken op hun bedrijf. Daar komt de schade van de geruimde veestapel bij.

Dat betekent dat boeren dubbel slachtoffer zijn: ze raken niet alleen hun veestapel kwijt, maar hebben ook hoge kosten om de veestapel te laten ruimen.



'Onverteerbaar'

LTO-voorzitter Eric Douma noemt dit onverteerbaar. 'Het kan niet zo zijn dat je opdraait voor de kosten die door een veevoerleverancier worden veroorzaakt. Maar de Europese regels zijn onverbiddelijk. Ze hanteren een nullijn als het gaat om furazolidon. En de NVWA dus ook.'

Furazolidon is een antibioticum dat verboden is omdat het kankerverwekkende stoffen heeft. Het is in Europa sinds de jaren negentig verboden en wordt ook niet meer in Europa geproduceerd. Het middel wordt gebruikt tegen darminfecties.