Manneneiland Lent na 70 jaar in schijnwerpers

Wie kent de geschiedenis van het Manneneiland? In het gebied tussen Lent, Ressen en Oosterhout woonden in de periode september 1944 tot aan het eind van de oorlog enkel mannen.

Waarom? Omdat alle vrouwen en kinderen waren geëvacueerd op last van de autoriteiten. De mannen waren achtergebleven om voor het vee en het land te blijven zorgen.

Een bijzondere situatie waarover Hen Bollen en Herman Jansen in 1982 een boek schreven. Nu, bijna 35 jaar later, worden de verhalen opnieuw verteld in een theatervoorstelling in de historische tuinderij De warmoes in Lent. In deze voorstelling zijn de verhalen van zeven mannen en zeven vrouwen te horen. Tegelijkertijd is in de tuin de expositie Manneneiland te zien.

Vijf huisjes

Marianne Hermans: 'Vandaag gaat de expositie officieel open, ook is vanavond de eerste voorstelling van het theaterstuk. De expositie is overdag ook al te bekijken in de prachtige historische tuin De Warmoes, tussen de bloeiende fruitbomen.'



Er staan vijf huisjes met sfeerimpressies van vijf verschillende situaties uit die tijd, zoals de evacuatie van de kinderen. Er hangen ook foto's uit die tijd en er zijn allerlei attributen te zien. 'We zien bijvoorbeeld het levensverhaal van de heer Derksen. Hij werd in de oorlog op zijn veertiende samen met zijn moeder en twaalf andere kinderen geëvacueerd. En Jan Rikken, die nu 70 jaar is. Zijn moeder was zwanger van hem toen ze weg moest uit het gebied. Hij kent de verhalen dus uit de overleveringen, zo vertelt Hermans.'

Getuigen uit de oorlog komen kijken



Zaterdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur is de officiële opening met 70 genodigden onder wie wethouders en ook getuigen uit die tijd. Tot en met 21 juni zijn de expositie en de theatervoorstelling twaalf avonden te zien. De expositie ‘Manneneiland’ is gratis te bezoeken op de speeldata van de voorstelling van 10.00 uur tot 20.00 uur en op afspraak.