Van der G. voortaan zonder enkelband

Daarnaast mag hij per direct weer in Rotterdam, Tilburg, Den Haag en Hilversum komen. Hij mag nog steeds geen contact opnemen met de nabestaanden en hij mag niet met de media praten.

Van der G. had een kort geding aangespannen, omdat hij de voorwaarden bij zijn vrijlating overbodig vindt.



Van der G. kwam in mei onder voorwaarden vrij, nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Hij schoot Fortuyn 6 mei 2002 op het Mediapark in Hilversum dood en werd veroordeeld tot 18 jaar cel. Sinds 28 mei woont Van der G. in Apeldoorn.

OM in hoger beroep

Het openbaar ministerie laat weten niet akkoord te gaan met de uitspraak van de rechter en gaat in hoger beroep omdat "we de locatieverboden van belang achten als risicobeperkende factor en we voldoende aanknopingspunten zien in de motivering van de rechter'', aldus de woordvoerster.