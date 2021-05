TEST Carré toch open voor maximaal 30 bezoekers

De gelauwerde toneelschrijver Simon Stephens bewerkte het boek Blindness van Nobelprijswinnaar José Saramago voor dit stuk, waarin hoofdrollen zijn weggelegd voor licht en geluid. Met een koptelefoon op ervaart ieder voor zich de wereld van Blindness. De dertig toegestane bezoekers kunnen op het toneel van Carré plaatsnemen, de plek waar normaal de artiesten staan.

Vijf maanden na de lockdown ging op het Londense West End The Donmar Warehouse als eerste theater weer open voor publiek met deze innovatieve voorstelling die wordt gegeven met een licht- en geluidsinstallatie. De voorstelling is uitgedacht tijdens de coronacrisis en gaat over een zeer besmettelijk blindheidsvirus dat een stad razendsnel in paniek brengt.

"De samenwerking met het team van The Donmar Warehouse geeft ons enorm veel energie en een lichtpunt in deze bizarre tijden. Nu kunnen we toch wél een bijzondere theaterervaring presenteren, voor dertig mensen op het toneel van Carré. Het verhaal is zo actueel, en de gekozen vorm innovatief en indringend. De juiste voorstelling op het juiste moment", aldus Madeleine van der Zwaan, directeur Koninklijk Theater Carré.