Laatste open dag voor Smalspoormuseum in Harskamp

Vanwege bezuinigingen heeft defensie besloten het Museumpark Harskamp per 1 september te sluiten voor publiek. De gebouwen op het terrein krijgen een andere bestemming. De op het terrein aanwezige musea zullen moeten sluiten en/of verhuizen. Vrijdag 19 en zaterdag 20 juli zijn onder meer tanks en historische treinen te zien.



Collectie

De collectie van het Decauville Spoorweg Museum is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een omvangrijke verzameling smalspoormaterieel. Een aantal locomotieven en wagens komt uit Duitsland, Engeland, België en Oostenrijk. Na 14 jaar moet Arnoud Bongaards, de oprichter van het Smalspoormuseum op zoek naar een andere locatie. 'We weten het al wel langer dat we weg moeten, maar het is en blijft jammer', laat Arnoud Bongaards weten. Toch hoopt Bongaards ooit nog ergens anders het Smalspoormuseum voort te kunnen zetten.

Smalspoor



Het smalspoor werd vroeger vooral gebruikt voor militaire en industriële toepassingen. 'Op het schietkamp bij de legerplaats Harskamp werd het smalspoor gebruikt voor het vervoeren van munitie', zegt Bongaards. Na de Tweede Wereldoorlog is alle rails weggehaald, maar in de jaren dat het Smalspoormuseum nu in Harskamp zit, is er 1,5 kilometer rails aangelegd. 'Aankomend weekend zal alles wat we hebben te zien zijn', aldus Bongaards.

De collectie van het Smalspoormuseum in Harskamp is na de open dag voorlopig alleen op afspraak te bezichtigen.