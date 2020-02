Bescherm je mailaccount tegen hackers: 5 tips

Een nieuwe manier van oplichting via internet doet zijn intrede in Nederland.

Al meer dan 80 slachtoffers hebben zich gemeld bij het Fraudecentrum in Apeldoorn. Allemaal met hetzelfde scenario: ze krijgen een mail van zogenaamde vrienden en bekenden met een dringend verzoek om geld op te sturen omdat ze zijn gestrand tijdens hun vakantie. Ook Omroep Gelderland-verslaggever Hermina de Vries werd slachtoffer. Maar hoe is dit nu te voorkomen? Omroep Gelderland vroeg onderzoeksjournalist Brenno de Winter uit Ede om advies, hij is gespecialiseerd in IT-beveiliging en privacy. 5 handige en slimme tips op een rij:



1. verschillende wachtwoorden

De meest voorkomende fout van mensen met hun mailadres, maar gelukkig ook het meest makkelijk op te lossen: hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts gebruiken. Als één account dan gehackt is, lopen de andere meteen ook gevaar. Zorg dus altijd voor verschillende wachtwoorden.

2. scan verdachte mails



Kom je verdachte mails tegen in je inbox of spam? Neem geen onnodig risico en verwijder ze direct. Als je een link in zo'n mailtje aanklikt, hebben hackers vrij spel om je account binnen te dringen.

3. virusscanners

Zorg dat je computer up-to-date is. Met een virusscanner bijvoorbeeld, maar ook met de laatste veiligheidsupdates van je besturingssysteem.

4. vage verzoeken nooit inwilligen

Mocht het kwaad al voorgevallen zijn en je account is gehackt, ga dan nooit in op vage verzoeken die binnenkomen via mail. Niets aanklikken en direct verwijderen.



5. bel ter controle

Mocht je een mail krijgen van een vriend of kennis die tijdens de vakantie in de problemen zit, bel diegene dan altijd ter controle. Maak nooit zomaar geld over naar een rekeningnummer.