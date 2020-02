Taxibedrijf Klomp in Ede krijgt 14 dagen van bonden

De vervoerder die in grote financiële problemen verkeert, krijgt van de bonden 14 dagen de tijd om orde op zaken te stellen met behulp van een nieuwe geldschieter.



Klomp is technisch failliet, zegt CNV Vakmensen. Medewerkers hebben een maand geen salaris ontvangen. CNV-bestuurder Peter de Ridder heeft zijn achterban aangeraden voorlopig te blijven rijden. 'Mensen die met de rug tegen de muur staan, kunnen een voorschot krijgen op hun salaris', zegt hij.

Goed gesprek

De Ridder had woensdagmorgen 'een goed gesprek' met de leiding van het bedrijf. De plannen van de investeerder zijn serieus. 'Maar die wil een paar weken tijd om zich te verdiepen in Klomp. Daar hebben wij mee ingestemd. Als blijkt dat voortzetting er niet in zit, stevent Klomp af op een faillissement.'

'Personeel wordt gehalveerd'

Bij Klomp Groepsvervoer in Ede zijn 800 mensen in dienst, dagelijks vervoert het bedrijf 6000 mensen. Het personeelsbestand wordt gehalveerd, verwacht De Ridder. 'Klomp is twee grote opdrachtgevers kwijt, in Utrecht en op de Veluwe.'

De ontwikkelingen in Ede worden ook in Friesland met angst en beven gevolgd. Zorggroep Alliade in Heerenveen is bezorgd over het taxivervoer van 1300 cliënten, meldt Omrop Fryslân.