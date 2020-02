'Apparaat dat ganzennekken breekt is geaccepteerde methode'

Dat zei gedeputeerde Jan Jacob van Dijk vandaag tijdens een debat dat was aangevraagd door de Partij voor de Dieren.



Nu de ganzen in de rui zijn, worden in deze periode 1600 ganzen in Gelderland gevangen. De ganzen worden een voor een gedood met een apparaat dat de nek van de gans breekt. Volgens gedeputeerde Van Dijk is het een methode waarbij snel en accuut de dood intreedt. De methode is goedgekeurd door een dierenarts en volgens de gedeputeerde ook besproken in de Raad voor Dierenaangelegenheden.



Geen video opnames



Liever had de gedeputeerde dat de ganzen worden gedood door ze te vergassen, maar er zijn nog niet genoeg bedrijven die dit kunnen doen.



De Partij voor de Dieren wilde dat er video opnames worden gemaakt bij het doden van de ganzen, maar kreeg onvoldoende politieke steun voor dat voorstel.

1.5 miljoen euro landbouwschade



De ganzen worden gevangen, omdat er te veel grauwe ganzen zijn. In 2014 veroorzaakten de ganzen in Gelderland voor ongeveer 1,5 miljoen euro aan (landbouw)schade. Dit jaar moeten er 37.000 ganzen gedood worden. Ganzen worden bestreden door afschot en het schudden van eieren. Het is voor het eerst dat ganzen worden gevangen.



In deze natuurgebieden worden ganzen gevangen



De ganzen worden op dit moment gevangen in zes Gelderse natuurgebieden:Loowaard bij Duiven, Erfkamerlingsschap bij Lobith, Klompenwaard bij Fort Pannerden, Veluwerandmeren, Vaalwaard bij De Steeg en de Wellsche Waard bij Ammerzoden.