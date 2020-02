Run op trekkercertificaat; wachtlijst bij AOC Oost Doetinchem

De vraag naar het trekkercertificaat is fors toegenomen; bij het Agrarisch Opleidings Centrum Oost in Doetinchem worden zelfs geen 'vreemden' meer toegelaten.

Alleen eigen leerlingen worden nog geëxamineerd.

Dat meldt het AOC op zijn website. Ben Kupers van de opleiding: 'Het is heel erg druk, we kunnen het bijna niet aan'. De run wordt veroorzaakt door nieuwe wettelijke regels. Vanaf 1 juli is het trekkerrijbewijs een echt rijbewijs (het T-rijbewijs), waarvoor iemand bij het CBR examen moet doen. De reden voor het invoeren is het verhogen van de verkeersveiligheid.

Ben Kupers van AOC Oost

Het AOC probeert iedereen wel aan een certificaat te helpen door met andere aanbieders samen te werken.

Veel meer dan 300 euro

Het behalen van dat nieuwe - per 1 juli verplichte - T-rijbewijs is honderden euro's duurder dan het certificaat dat nu nodig is. De kosten daarvoor zijn zo'n 300 euro.

Wie 18 jaar of ouder is, heeft zo'n rijbewijs niet nodig. Hetzelfde geldt voor bestuurders met een B-rijbewijs. Wie 16 of 17 jaar is en werkt met een tractor of over de openbare weg rijdt, moet over een trekkerrijbewijs beschikken.

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijktoets.