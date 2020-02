Spaarpotje voor theater Amphion Doetinchem

Het college van burgemeester en wethouders wil hier 50.000 euro per jaar in stoppen.

Het gaat hier om geld voor het interieur en niet voor de gevaarlijke schuine gevel van het theater. Ongeveer een jaar geleden bleek dat die gevel onveilig is en er stukken uit kunnen vallen. Nog steeds is niet bekend wie dat gaat oplossen en betalen. Binnenkort moet er meer duidelijkheid over komen.



Volgens verantwoordelijk wethouder Loes van der Meijs is die reserve nodig om het theater ook in de toekomst gezond te houden. 'En dat is zeker ook in het belang van de gemeente. Onder meer omdat Amphion voor Doetinchem en de wijde regio belangrijk is.'



De raad mag uiteindelijk beslissen hoe het geld uit de spaarpot te zijner tijd wordt ingezet.



De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel.