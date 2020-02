Wie rookt het best een visje?

Maar eenmaal gevangen is er natuurlijk niets lekkerders dan het beestje te roken. Wie denkt dit aardig onder de knie te hebben, kan zijn of haar visrookkunsten meten met de crème de la crème van amateur visrokend Nederland. En dat kan tijdens de Visserijdag in Harderwijk op zaterdag 13 juni.

Opgeven via de mail



De wedstrijd visroken voor amateurs is een terugkerend onderdeel op de jaarlijkse Visserijdag. De wedstrijd begint om 12.00 uur en de winnaar wordt om 15.30 uur bekendgemaakt. De amateur visrokers wordt gevraagd zich per e-mail aanmelden bij Evert Mazier.



Iedereen mag proeven

Een deskundige jury zal het gerookte eindproduct beoordelen. En dat kan nog behoorlijk verschillen, want elke roker heeft weer zijn of haar eigen voorkeur qua stookhout of toevoegingen. Bent u niet zo onderricht in het roken van vis; een visje eten kan iedereen. En deze visrookwedstrijd is ook voor bezoekers aangenaam vertoeven, want er mag naar hartelust geproefd worden.

Een impressie van de wedstrijd visroken in 2014 (Youtube)

De Harderwijker Visserijdagen waren ruim 30 jaar een begrip, maar zijn dit jaar voor het eerst onderdeel geworden van de Aaltjesdagen op 13 en 14 juni.

Foto: screenshot van YouTube