Beweeggedrag van Gelderlanders onderzocht

Die hebben inwoners tussen de 18 en 65 benaderd. Gemeenten gaan aan de hand van de uitkomsten bekijken of er de sport- en beweegactiviteiten voldoende zijn of dat er nog wat bij moet komen. In 2011 en 2013 is het onderzoek ook al gedaan.



'We bewegen te weinig'



In 2011 kwam er uit het onderzoek dat Gelderlanders te weinig bewegen. Iets meer dan de helft van de inwoners bewoog destijds 30 minuten per dag. Dat was minder dan het landelijke gemiddelde. Toen bleek dat voornamelijk allochtonen en hoger opgeleiden te weinig bewogen. Het meeste overgewicht kwam voor bij inwoners van het Rivierenland en de Achterhoek.

'Bijna heel Gelderland moet actief sporten'



De provincie wil dat Gelderland in 2016 'een vitale sportprovincie' is waar driekwart van de inwoners actief sport en beweegt. Of dat gaat lukken, zal dus bekend moeten worden uit de enquête van dit jaar.