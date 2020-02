'Beboet ook hoerenloper bij overtreding van regels tippelzone'

Volgens de partij is het gevaarlijk voor de prostituees wanneer ze buiten de zone werken, omdat er dan geen toezicht is. Nu is het zo dat alleen de prostituee beboet kan worden als zij buiten de tippelzone seks heeft met een klant.

De ChristenUnie is een burgerinitiatief gestart waarin de gemeente wordt opgeroepen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. Het initiatief is inmiddels meer dan 2000 keer ondertekend.

Seks buiten tippelzone is gevaarlijk



In Nijmegen is het alleen toegestaan te tippelen aan de Nieuwe Marktstraat, vlak achter het hoofdbureau van de politie. Bij de tippelzone is hulpverlening, toezicht en een afwerkloods waar de vrouwen hun werk kunnen doen.



'De tippelzone is op zich goed geregeld. We hebben geen signalen dat er veel overlast is,' zegt Marijn Gunnink, lijsttrekker van de ChristenUnie. Het burgerinitiatief is vooral gericht op de veiligheid van de prostituees. 'We krijgen signalen van hulpverleners en politie dat steeds meer vrouwen worden meegenomen naar een andere plaats. Daardoor is er geen toezicht en kunnen vrouwen worden gedwongen tot risicovolle handelingen, zoals seks zonder condoom.'



Alleen prostituee krijgt boete



Volgens Jack Broeksteeg, woordvoerder van burgemeester Bruls, worden de meeste bezoeken afgehandeld op de afwerkplaats. 'Maar een enkele keer gebeurt het dat een vrouw wordt meegenomen naar een andere plaats. Als ze worden betrapt krijgt alleen de prostituee een boete.'

Het initiatief is gericht op de veiligheid van de vrouwen die er werken en het verminderen van de prostitutie. Gunnink: 'In Amsterdam is de tippelzone afgeschaft maar de politie constateert niet dat er nu meer overlast is. Het is ook de vraag of het faciliteren van prostitutie het gebruik ervan niet vergroot. Als je het aanbod vermindert zal de vraag ook afnemen.'



Verbied 24-uurs verblijf in bordeel



Tijdens openingsuren is er bewaking bij de tippelzone. 'Ik vind het heel normaal dat een man die de tippelzone bezoekt de bewaker aan moet kijken voor hij naar binnen gaat. Hij weet dan: ik ben gezien. Dat draagt bij aan de veiligheid,' zegt de lijsttrekker.



De partij wil ook 24-uurs verblijf in het bordeel verbieden. Veel vrouwen zouden in hetzelfde pand wonen als waar ze werken, dat zou geen gezonde werksituatie zijn.

Ook hulpverlening voor klant



Gunnink denkt niet dat de maatregelen hoerenlopers weg zal drijven van de tippelzone. 'Het liefst zou ik willen dat er helemaal geen prostitutie meer is, maar ik ben ook realistisch genoeg om te weten dat het bestaat.'



De lijsttrekker pleit ook voor meer hulpverlening. 'Prostituees hebben vaak een moeilijk leven achter de rug. Ze moeten kunnen worden opgevangen in een Domushuis en bijvoorbeeld een opleiding kunnen volgen. Maar er moet ook aandacht komen voor de hoerenlopers. Een deel van de mannen is eenzaam en ziet geen andere optie om seks te hebben met een vrouw dan wanneer er voor betaald wordt. Ook daar zit een hoop leed.'

Bezoek tippelzone niet verbieden



Op het stadhuis wordt 'in lijn' met het ChristenUnie voorstel gedacht. Jack Broeksteeg: 'Het bezoek aan de tippelzone wordt niet verboden, maar wel het meenemen van de prostituees naar een andere plek.' Er wordt landelijk nagedacht over het aanscherpen van de regels rond tippelzones. 'Via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten praten wij daar over mee. Na de zomer komt de gemeente met een concreet plan voor aanpassingen in de plaatselijke verordening,' aldus Broeksteeg.