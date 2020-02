Hulp voor suïcidaal oud-personeel Hameland

De directie van de sociale werkvoorziening in de Achterhoek is enorm geschrokken van signalen dat het slecht gaat met enkele medewerkers.

Sociale werkvoorziening Hameland houdt op te bestaan. Er werken bijna 1500 mensen met een beperking. Van tientallen tijdelijke medewerkers is het contract niet verlengd. De ondernemingsraad trok gisteren aan de bel omdat er gevreesd wordt dat sommigen van deze mensen het leven niet meer zien zitten. De geschrokken directeur heeft deskundige hulp ingeschakeld.

Directeur Ben Gerrits: "Ik ben gisteren meteen aan de slag gegaan en heb behalve onze eigen bedrijfsarts ook deskundigen van buiten gehaald. Het gaat om 6 of 7 mensen die er behoorlijk doorheen zitten. Mensen van wie we al afscheid genomen hadden, maar ik vind de signalen dusdanig ernstig dat ik me moreel verplicht voel deze mensen te helpen."

paniek

Ook politici in de Achterhoek zijn geschrokken van de signalen. De gemeenteraden van Winterswijk, Aalten, Oost-Gelre, Berkelland en Haaksbergen moeten uiteindelijk beslissen hoe Hameland ontmanteld wordt en wat er met het personeel gebeurt. VVD-gemeenteraadslid Frank Roerdinkholder uit Winterswijk: "Verschillende medewerkers van de sociale werkplaats hebben mij in paniek opgebeld omdat ze niet weten of ze nog werk hebben en waar. Ik snap die zorgen. Het college van burgemeester en wethouders moet snel met een voorstel komen hoe we verder gaan. Als Hameland verdwijnt, hoe zorgen we dan voor werk voor de mensen die op de sociale werkplaats werken? Als het goed is, komt er bij ons in Winterswijk dinsdag en woensdag meer duidelijkheid."