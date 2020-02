Aanhoudende hitte: Nationaal Hitteplan in werking

Het Nationaal Hitteplan is donderdag in het hele land van kracht gegaan.

KNMI en RIVM waarschuwen daarnaast voor de hitte die de komende dagen wordt verwacht. Vrijdag en zaterdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.

Het Nationaal Hitteplan betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Zo zijn ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht kwetsbaar bij hitte.

Klachten bij hitte

Warm weer geeft vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid, hoofdpijn. In ernstige situaties kan door uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid ontstaan. Daarnaast kunnen huidproblemen ontstaan zoals jeuk en huiduitslag.

Vanwege de hoge temperaturen is extra aandacht bij evenementen gewenst.

Maatregelen bij hitte

Bij hitte is het belangrijk dat men voldoende drinkt. Ook is het voor kwetsbare mensen belangrijk dat zij dunne kleding dragen, in de schaduw blijven en lichamelijke inspanning in de middag beperken. Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning.

Zondag doet de temperatuur waarschijnlijk een stapje terug en is er kans op onweer, maar het ziet er naar uit dat de zomerse warmte ook volgende week aanhoudt. Ook 's avonds blijft het warm en komt de temperatuur op veel plaatsen nauwelijks onder de 20 graden. Het KNMI spreekt van een tropische nacht als de minimumtemperatuur 20 graden of hoger is.

Tips Ouderenfonds



Het Nationaal Ouderenfonds heeft ook tips op een rijtje gezet en roept op ouderen te helpen.