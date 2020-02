Project Loenen genomineerd voor prestigieuze Europese prijs

Het gaat om een zogeheten EUSEW-award, een Europese prijs voor duurzame projecten.

Het staat er ook wel mooi, op de site van EUSEW: 'A Dutch village is forging a path towards energy neutrality by 2050 through a self-sustaining and locally-focused renewable energy fund.'



In doodgewoon Loenens betekent dat er huizen worden geisoleerd en voorzien van zonnepanelen. Bewoners besparen jaarlijks op energiekosten. Een deel van die kosten vloeit weer terug in het fonds zodat dat geld weer in energiebesparing kan worden gestoken.



400 inzendingen



Loenen is een van de drie genomineerden in de categorie steden, gemeenschappen en regio's. Initiatiefnemer André Zeijseink is trots. 'We werden op de prijs geattendeerd door de gemeente Apeldoorn, die ook deelnemen in dit project. We hebben het toen samen ingestuurd. We zijn uit ongeveer 400 inzendingen gekozen.'

Niet onbelangrijk, wat kunnen Zeijseink en de zijnen winnen? 'Geen idee eigenlijk. Volgens mij eeuwige roem. Er is een filmpje gemaakt, een soort pitch, dat we ook mogen gebruiken als reclame. En bij toekomstige aanvragen helpt het wel.'

Pak hangt klaar



De uitreiking is in de week van 15-19 juni, tijdens de Europese week van duurzame energie. Het pak hangt al klaar in de kast van Zeijseink. 'We gaan met 4 of 5 bestuursleden, 1 of 2 mensen van de gemeente en mogelijk ook een wethouder.'

Voor het project schijnt ook nog steeds de zon. 'Er is zelfs een lange wachtlijst, we gaan bijna ten onder aan ons eigen succes.'