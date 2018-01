Weer onzekerheid voor Heringa; hulp bij zelfdoding naar Hoge Raad

BENNEKOM - De onzekerheid voor Albert Heringa uit Bennekom, die in 2008 zijn stiefmoeder hielp een einde aan haar leven te maken, is nog niet voorbij.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een treedje hoger: in cassatie bij de Hoge Raad. Het gaat om een voorlopig besluit, omdat het OM meer tijd nodig heeft om de uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem te bestuderen.

Albert Heringa werd twee weken geleden in hoger beroep ontslagen van alle rechtsvervolging. Het beroep op noodtoestand was gerechtvaardigd en Heringa heeft goed en zorgvuldig gehandeld, vindt het hof.

De uitspraak in deze zaak kan belangrijk zijn als jurisprudentie voor gelijksoortige zaken. Bij het OM bestaat er geen twijfel over de integriteit van de motieven van Heringa, maar het vindt zijn handelen wel strafbaar. Het helpen bij zelfdoding volgens de normen van de euthanasiewetgeving is en blijft exclusief voorbehouden aan artsen, zei het OM na de uitspraak van het Gerechtshof.

Voltooid leven

De 99-jarige stiefmoeder van Heringa was klaar met het leven. Ze was niet ziek, maar had allerlei kwalen en wilde geen 100 worden. Dat was toen niet voldoende om in aanmerking te komen voor euthanasie. Toen Heringa ontdekte dat zijn moeder haar eigen medicijnen aan het opsparen was, besloot hij haar te helpen.

161 pillen

Heringa gaf haar 161 pillen, en filmde haar terwijl ze die opat. Dat beeldmateriaal werd twee jaar na haar dood, in 2010, gebruikt in een documentaire. Albert Heringa kwam met zijn verhaal naar buiten omdat hij een proefproces wilde uitlokken. Hij wil dat het voor mensen die hun leven voltooid vinden mogelijk wordt om op een waardige manier te sterven.