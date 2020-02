Klein geluidje is 1000 euro waard

Dinsdagmorgen werd in het spel De Geluidsbarrière bij Radio Gelderland een laatste poging gedaan om het geluid te raden; tevergeefs, dus krijgt nu iedereen de gelegenheid om een poging te doen het mooie geldbedrag binnen te slepen.

Sinds 25 februari was het geluid op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag te horen bij de Geluidsbarrière en dat leverde een lange reeks verkeerde antwoorden op. Ook na een aantal tips om de luisteraar in de richting van het goede antwoord te sturen,tips zoals: keer één van de antwoorden om; deze zit niet in je jas en daarna de klap, kwam niet het juiste antwoord naar voren.



'Neem je telefoon op!'



Volgende week dinsdag (2 juni) is de ontknoping. We kiezen een willekeurige goede oplossing en bellen de inzender rechtstreeks in de uitzending. Wordt er niet opgenomen, jammer, dan bellen we de volgende. Dus we raden iedereen aan om behalve de goede oplossing ook het telefoonnummer te vermelden, waarop men op die dinsdag rond 10.40 uur bereikbaar is.

Wilt u meedoen in een poging het geluid te raden, dan gaat nu naar de site van De Geluidsbarrière. Daar vindt u behalve het geluid, ook alle foute antwoorden.