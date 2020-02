Bovenover in Arnhem strijdt om eerste titel beste museumcafé van Nederland

En vooral voor de mensen van het café van het museum, Bovenover.

In Dordrecht wordt duidelijk of Bovenover het 'Beste museumcafé van Nederland' is. Behalve het café in Museum Arnhem dingen vier andere museumcafés om het Museumglas 2015. Deze award wordt voor het eerst uitgereikt.

Cafés in boek

De voorbije 24 maanden heeft de redactie van het boek 'De leukste museumcafés van Nederland' 250 musea onder de loep genomen en beoordeeld op 15 criteria; meer dan 120 hiervan zijn bezocht. De leukste zijn opgenomen in het boek. Daarvan zijn er vijf genomineerd voor het Museumglas.

Hélène Rehmann van Bovenover denkt dat het uitzicht vanuit het café mede bepalend is geweest voor de nominatie. 'Maar we hebben ook de lekkerste dingen.'

Publiek kan nog stemmen

Een vakjury bepaalt welk museumcafé er met kop en schouders bovenuit steekt, ook het publiek mag kiezen. Dat kan nog tot 18.00 uur via deze site. Een van de juryleden is de hoofdredacteur van Misset Horeca in Doetinchem, Martine Zuil. Misset is onder meer bekend van de jaarlijkse Café Top 100.

De andere musea met café die meedoen om het eerste Museumglas zijn: het Dordrechts Museum, GEM Museum voor Actuele Kunst /Fotomuseum in Den Haag, Belvédère in Oranjewoud en het Nieuwe Instituut in Rotterdam.