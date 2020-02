Wat kunt u op eerste pinksterdag beleven in de mooiste provincie van Nederland?

Maar al zou het weer niet meezitten, er is alsnog genoeg te doen. Thuisblijven hoeft niet.

Amerikaanse sleeën in Hengelo



Zo is er in het Gelderse dorpje Hengelo het evenement 'Rock in Roll out', waarbij Amerikaanse oldtimers tentoon worden gesteld in de dorpskern van Hengelo. Rock-'n-roll- en rockabilly-bands maken de dag helemaal af en voor de liefhebber is er ook een retromarkt en vermaak voor de kinderen. Hengelo in jaren '50-sferen dus!



Eten op rolletjes



Geen zin in luidruchtige achtcilinders? Dan is het festival 'Eten op Rolletjes' in Ede misschien meer wat u zoekt. Tot en met maandag is het Openluchttheater gevuld met allerhande mobiele eetkraampjes. Lekker en gezellig happen dus, van 12.00 uur tot 21.00 uur. De toegang is gratis.



Middeleeuws vertier in de Achterhoek

Kasteel De Kelder in Doetinchem opent zondag en maandag haar deuren voor een heus middeleeuws festijn. Een evenement waarbij de bezoeker even teruggaat in de tijd, naar de donkere eeuwen.



Ook in 's-Heerenberg, op Huis Bergh, worden de middeleeuwen herbeleefd. Kinderen kunnen daar op eerste en tweede pinksterdag verkleden, een lesje hofdans volgen en zelfs zwaardvechten of een toren beklimmen. Op beide dagen om 13.00 uur en 14.30 uur, toegang: 8,50 euro.

Bootje varen in Tiel

Wie het water op wil, gaat vandaag naar Tiel. De stad biedt meer dan jam van Flipje; wie wil varen kan tijdens Tiel Maritiem op beide pinksterdagen bootjes en schepen bewonderen, zelf varen en struinen over een nautische markt. Daarbij zijn er activiteiten voor de jeugd en bevindt de horeca zich speciaal voor deze dag, hoe kan het ook anders, op het water.

Guerilla Gardening in Rheden

Guerilla Gardening is over komen waaien uit Amerika. Daar maakten groenliefhebbers 'zaadbommen' van klei en zaden en gooiden ze op braakliggende terreinen. Daardoor verschenen prachtige bloemen op lelijke plaatsen in de stad. Op de Veluwezoom is al genoeg mooie natuur, maar kinderen kunnen er zondag leren hoe ze zaadbommetjes kunnen maken, zodat ze ook in Nederland schoolpleinen, tuinen en braakliggende terreinen in de stad mooier maken en weer nieuw leven inblazen. De activiteit start om 13.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Het adres is Heuvenseweg 5A, 6991 JE in Rheden.



Roparun komt door Gelderland

Duizenden deelnemers zijn begonnen aan de 24e editie van de Roparun, de estafettemarathon vanuit Hamburg en Parijs naar Rotterdam. De 315 deelnemende teams halen zo geld op voor kankerpatiënten die niet meer kunnen genezen. Op zondagavond 24 mei komt de Roparun door Zutphen. In 2014 won Zutphen de tweede prijs in de verkiezing Roparunstad op de route vanuit Hamburg. Dit jaar gaat Zutphen voor de eerste prijs en maakt van de doorkomst een waar lichtfeest. Aanstaande maandag komen de lopers aan op de Coolsingel.



Spartametrace in Wichmond

De Mannen Van Af En Toe (MVAET) organiseren op eerste pinksterdag in Wichmond een 12-uurs Spartametrace. Een team van maximaal 4 personen rijdt over een parcours (Wichmond/Vierakker) op de openbare weg, uiteraard op een Spartamet die voldoet aan de Wegenverkeerswet 1994. Het team dat na 12 uur het grootste aantal ronden heeft afgelegd zal worden uitgeroepen tot winnaar. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per persoon, maar kijken is gratis! Om 09.30 uur word het startschot gegeven.



Open Golfdag in Zoelen

Golfcentrum De Batouwe organiseert van 10.00 uur tot 16.00 uur een open golfdag voor alle belangstellenden, beginnende en gevorderde golfers. Iedereen kan zich aanmelden voor een gratis golfclinic of een 9-holes ronde op de wedstrijdbaan. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen of poffertjes eten in de kraam. Meer info en aanmelden.