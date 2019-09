Nieuw onderzoek naar verdwijnen spreeuw

Vorig jaar is het onderzoeksbureau begonnen met onderzoeken waarom het zo slecht gaat met de spreeuw.

Omdat het door bijzondere weersomstandigheden vorig jaar een extreem goed spreeuwenjaar was, zijn de onderzoeksresultaten niet representatief. Het onderzoek gaat nu verder in de hoop dat wordt ontdekt waarom het zo slecht gaat met de spreeuw.

Medewerkers van Sovon gaan, zoals hier in Arnhem, eieren tellen om er achter te komen hoeveel nageslacht spreeuwen dit jaar krijgen.

Spreeuweneieren



De spreeuwenstand gaat vanaf eind jaren 70 achteruit. Tussen 1984 en 2012 is de broedpopulatie in Nederland met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor zijn er op dit moment 60% minder spreeuwen dan 30 jaar geleden.



Er is nog maar weinig bekend over de oorzaken van die achteruitgang. Feit is ook dat het ook in omringende landen slecht gaat met de spreeuw. Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met ruim de helft afgenomen.