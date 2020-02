Spoorlijn Teuge, de ravage een dag na de botsing

Overweg Teuge, een dag na de dodelijke aanrijding tussen een trein en een personenauto.

Medewerkers van ProRail zijn druk aan het werk om de schade te herstellen die zondagochtend ontstond. Volgens woordvoerder Jouke Schaafsma zijn per 24 uur honderd mensen aan het werk.

Hondekop

Het moet een enorme klap geweest zijn, zondagochtend, toen een Hondekoptrein op een personenauto botste. Volgens de medewerkers is het een 'enorme bende.'

Eén spoor is verwijderd. De rails liggen in de berm. Over het andere rijden werktuigen en graafmachines heen en weer. De resten van de auto zijn verwijderd; de trein is eerder maandagochtend over het spoor weggereden.

Verpulverd

Over 300 meter is de bovenleiding kapot; de palen waaraan die bevestigd was liggen gebroken - soms zelfs verpulverd - langs de kant. Palen die nog wel overeind staan, hangen scheef.

Het personeel van ProRail is druk met het testen van de overweglichten en spoorbomen. De straat naar de overweg is gebarricadeerd. Af en toe komen fietsers langs, ramptoeristen.