Bij alarm geen geloei maar een smsje

Iedereen weet wat er dan gebeurt, de alarmsirenes gaan af. Maar als het aan het kabinet ligt, gaat dat verdwijnen. De sirenepalen zijn te duur en niet meer van deze tijd. Meldingen moeten in de toekomst via mobieltjes bij de burger komen. De reacties zijn verdeeld.

Zo ziet Ron de Groot van Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland wel heil in het plan. 'Kijk natuurlijk zijn doelgroepen die minder gebruik maken van hun mobiel, hetzelfde geldt echter voor de sirenes, als je minder hoort dan is de vraag hoe je geattendeerd kan worden. Bovendien kan een sirene alleen een signaal afgeven, terwijl we via een mobiel een hele instructie kunnen geven. De vraag is met welk systeem we meer kunnen bereiken'.

Een stuk kritischer is Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. 'Het mobiel gebruik onder 75-plussers is natuurlijk laag. En dan hebben ze hem nog vaak uitstaan ook. Aan dit plan kleven grote risico's vooral voor de generatie die ouder is. Bovendien kennen ze de sirenes want daar zijn ze mee opgegroeid'.

Maar is het gebruik maken van een mobiel netwerk niet veel riskanter dan de oude sirenes? Volgens De Groot nemen beide systemen risico's met zich mee. 'Het oude systeem heeft als probleem dat het nooit een volledige dekking heeft gehad. En ja een mobiel netwerk kan uit de lucht worden gehaald, maar sirenes kunnen ook gesaboteerd worden.

Veiligheidsregio Gelderland-Midden laat op de eigen website wel weten dat bij een overstroming de stroom uit kan vallen. En wat is dan het probleem? Precies: geen telefoon, internet en ook geen televisie.