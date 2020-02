Een dag voor de verkiezingen: aanpoten voor de laatste stemmen

De Gelderse politieke partijen gooiden dinsdag een slotoffensief in de strijd om de laatste stemmers over de streep te trekken.





Op verschillende plekken in de provincie werd nog campagne gevoerd. Zo werd er op de grote stations geflyerd in de spits. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ging in de omgeving van Nijmegen op pad om nog stemmen voor de VVD binnen te trekken. De PvdA was te vinden in Geldermalsen, Wageningen en Nijmegen.

In de aanloop naar de verkiezingen is maandag in het provinciehuis in Arnhem een politiek debat gehouden. Aan de orde kwamen thema's zoals de besteding van het Nuon-geld. Ook werd gediscussieerd over het platteland en de verhouding tussen provincie en gemeenten. De hoogtepunten vindt u hier.