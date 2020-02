'Uitspraak thuishulp Montferland kan gevolgen hebben voor duizenden anderen'

De gemeente Montferland moet twee oudere inwoners per direct weer enkele uren per week huishoudelijke hulp aanbieden.

Dat heeft de rechter maandag besloten. Een uitspraak die grote gevolgen kan hebben voor het beleid in andere gemeenten en dus reacties losmaakt.



Advies: maak bezwaar



Patiëntenorganisatie Ieder(in) en ouderenbond ANBO zijn blij dat de rechter heeft bepaald dat huishoudelijke hulp niet zomaar geschrapt mag worden en dat er zorgvuldig onderzoek gedaan moet worden. ANBO benadrukt dat het van belang is om bezwaar te maken tegen de beslissing van de gemeente als je het er niet mee eens bent. 'De Wmo laat qua invulling heel veel open en daarbij hebben gemeenten veel vrijheid gekregen. Hierdoor is het helaas nodig dat mensen op hoge leeftijd nog rechtszaken moeten voeren, maar door hun gelijk kunnen duizenden anderen in dezelfde situatie nu ook kijken of hun gemeente de beschikking moet herzien. Op die manier komt er wel duidelijkheid over wat wel en wat niet mag.'

'Treurig dat zo'n rechtszaak nodig is'

'Hoeveel rechtszaken heeft staatssecretaris van Rijn nodig om aan te tonen dat hij geen goede wet heeft gemaakt?', vraagt Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP zich af. Leijten vindt het treurig dat twee inwoners van Montferland naar de rechter moesten om hun huishoudelijke hulp terug te krijgen. 'Wat ons betreft gaat Van Rijn algemene regels maken die voor alle gemeenten gelden, zodat je niet afhankelijk bent van je gemeente of je wel of geen zorg krijgt.'

'Berkelland is de volgende'



De twee bezwaarmakers die naar de rechter zijn gegaan, werden gesteund door de actievoerders van FNV Zorg en Welzijn en SP. Zij richten hun pijlen na de uitspraak in Montferland op de gemeente Berkelland. Dat is wat de actievoerders betreft de volgende gemeente die aan de beurt is. De gemeente Berkelland zou de keukentafelgesprekken niet zorgvuldig voeren en daarom kreeg wethouder Scharenborg afgelopen week een zwartboek overhandigd met verhalen van ontevreden inwoners.

Berkelland stelt zich op het standpunt dat de gemeente de schoonmaakwerkzaamheden niet meer vergoedt. Op een uitzondering na, zou iedereen deze huishoudelijke hulp zelf moeten gaan betalen. Volgens de woordvoerder van de gemeente gaat er door de uitspraak van de rechter van maandag voor Berkelland niets veranderen. 'Wij leveren echt maatwerk. We houden keukentafelgesprekken met zorgvuldige verslagen. Als het beleid van Berkelland niet geaccepteerd wordt dan zou de wet gewijzigd moeten worden.'

Wie er gelijk heeft, zal binnenkort blijken als de inwoners de beslissing ontvangen van de gemeente. Pas dan kunnen inwoners in bezwaar en zo nodig naar de rechter.